В Прикамье продолжается обновление спортивной инфраструктуры

По данным краевого минспорта, в этом году по региональным программам строится и реконструируется более 60 спортивных объектов. Часть из них уже завершена.
Так, сданы три из шести плановых межшкольных стадионов — в Гремячинске, Яйве и Березниках. Еще один стадион в Березниках строится, как и объекты в Менделеево и Гайнах. Капитальный ремонт идет на пермском стадионе «Прикамье», в доме спорта в Юго-Камском, спорткомплексе «Центральный» в Чайковском и других.
В 20 муниципалитетах строятся открытые спортплощадки — универсальные, для игровых видов, скейт-парки, площадки для воркаута, полосы препятствий. В Кудымкаре построена лыжероллерная трасса, в поселке Горный Пермского округа и в Сиве — модульные лыжные базы. Близки к завершению два крупных объекта в Перми — стадион «Юность» и ледовая арена на Иве. Оба объекта сдаются до конца года.