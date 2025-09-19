Когда включат отопление в Астане

— В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года.
О местном государственном управлении и самоуправлении в республике Казахстан", правилами подготовки и проведения отопительного сезона в городе Астане, утвержденными решением маслихата города Астаны от 27 июня 2014 года № 249/36-V, отопительный сезон в столице начинается, когда среднесуточная температура воздуха на улице установилась на отметке +10 °С и ниже в течение пяти суток.
По данным Казгидромета, в третьей декаде сентября в столице ожидается понижение температуры воздуха ночью от +3+8°С до заморозков −1−6°, днем от +17+22°С до +8+13°С. Затем — повышение температуры воздуха ночью до +3+8°С, днем до +17+22°С.