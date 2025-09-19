Ричмонд
Польша закрыла пункт нелегальной переправки украинских уклонистов

Польские пограничники закрыли в городе Пшемысле канал нелегальной переправки украинских уклонистов. Как сообщает Бещадское отделение погранслужбы, задержаны водители международных автобусов, занимавшиеся транспортировкой нелегалов.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По данным следствия, схема была следующей: водители прятали уклонистов и в локомотивах перевозили их через погранпункт «Медыка». Вознаграждение за переправку одного человека достигало 10 тыс. долларов, сообщает «Лента.ру».

В ходе расследования задержаны четыре человека: два водителя и двое граждан Украины. Водителям инкриминируют организацию нелегального пересечения границы, а украинцам — собственно незаконный переход. Погранслужба отмечает, что уклонисты вину признали, водители же настаивают в своей невиновности.

Ранее сообщалось, что число фактов уклонения от прохождения военной службы на Украине по состоянию на конец августа превысило совокупный показатель за 2024 год.