Польша закрыла пункт нелегальной переправки украинских уклонистов

В ходе расследования задержаны четыре человека: два водителя и двое граждан Украины. Водителям инкриминируют организацию нелегального пересечения границы, а украинцам — собственно незаконный переход. Погранслужба отмечает, что уклонисты вину признали, водители же настаивают в своей невиновности.