Туристы по-прежнему смогут кататься на горнолыжном склоне в Полазне

Горнолыжный склон в Полазне будет по-прежнему открыт для туристов.

Источник: Из личного архива

«Имущественный комплекс ЦАО “Полазна” был размещен на государственной земле незаконно. Это подтвердили суды всех инстанций, — сообщили в краевом минспорте. — Сейчас объект находится полностью в краевой собственности. Кроме осуществления тренировочного процесса для воспитанников спортшколы олимпийского резерва, в выходные и праздничные дни для гостей и жителей Пермского края будет организовано массовое катание на горных лыжах и сноуборде». Заниматься организацией катания будет спортшкола олимпийского резерва.

В краевом минспорте также подчеркнули, что развитие массового спорта и активного отдыха населения остается одной из ключевых задач спортивной школы по горнолыжному спорту и сноуборду.