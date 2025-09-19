Туристы по-прежнему смогут кататься на горнолыжном склоне в Полазне

«Имущественный комплекс ЦАО “Полазна” был размещен на государственной земле незаконно. Это подтвердили суды всех инстанций, — сообщили в краевом минспорте. — Сейчас объект находится полностью в краевой собственности. Кроме осуществления тренировочного процесса для воспитанников спортшколы олимпийского резерва, в выходные и праздничные дни для гостей и жителей Пермского края будет организовано массовое катание на горных лыжах и сноуборде». Заниматься организацией катания будет спортшкола олимпийского резерва.