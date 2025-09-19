В Ростовской области определили кандидатов на должности председателей гордум

После прошедших в Ростовской области выборов на заседании президиума регионального совета «Единой России» предложили кандидатуры на должности председателей городской думы Ростова-на-Дону и дум еще пяти донских городов.
На пост председателя Ростовской-на-Дону городской Думы VIII созыва выдвинули Лидию Новосельцеву. Ранее кандидат работала в думах Новочеркасска и Ростова-на-Дону, а также в Законодательном собрании области. Является координатором партийного проекта «Старшее поколение» в регионе.
Также утверждены кандидаты для других городов.
В Волгодонске главой города предложили оставить действующего врио Дмитрия Вельможко. На пост председателя городской думы рекомендовали утвердить Сергея Ладанова, а руководителем фракции — Игоря Батлукова.
В Новочеркасске на должность председателя гордумы и руководителя фракции одобрили Виктора Синюгина. В городе Гуково поддержали кандидатуру Бориса Трофимова, в городе Зверево предложили Светлану Бушланову, а в Донецке — Александра Клименко на пост председателя и Марианну Пехову в качестве руководителя фракции.
Рассмотрение кандидатур в других городских думах состоится позднее.
— В целом, партия и наши кандидаты получили высокий уровень поддержки и это накладывает на нас, на региональное отделение, на всех наших выдвиженцев серьезную ответственность перед избирателями Ростовской области. Региональное отделение партии, наш депутатский корпус и вся команда донских единороссов приложит все свои усилия для эффективной реализации всех намеченных планов, — подчеркнул председатель Законодательного собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.
Напомним, на выборах кандидаты от «Единой России» получили 78% депутатских мандатов, 161 из 205. Возглавил регион член Высшего совета партии Юрий Слюсарь.
Подпишись на нас в Telegram.