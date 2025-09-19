Госпитализирован с травмами головы: восьмиклассник попал под колеса «Ниссана»

Вчера вечером, 18 сентября, в Уфе напротив дома 141 по улице Комсомольской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. По данным городской Госавтоинспекции, водитель автомобиля Nissan Cefiro сбил восьмиклассника, который переходил проезжую часть по местному проезду.
В результате ДТП подросток с различными травмами головы был госпитализирован в медицинское учреждение.
Известно, что водитель ранее был лишен водительского удостоверения и управлял транспортным средством без действующего полиса ОСАГО. За эти нарушения он был привлечен к административной ответственности.
Дополнительно прибывшими на место ДТП сотрудниками отделения технического надзора был проведен замер уровня шума, издаваемого транспортным средством. Также было установлено, что водитель использовал шины, непредусмотренные конструкцией автомобиля, за что он также привлечен к административной ответственности.
