Мэр подписал постановление о старте отопительного сезона в Нижнем Новгороде

В первую очередь это касается теплоснабжающих, теплосетевых компаний, организаций, имеющих в ведении объекты социальной сферы и осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, независимо от форм собственности.
Установлена следующая очерёдность подачи тепловой энергии и теплоносителя в здания:
— детские и лечебные учреждения;
— многоквартирные, жилые дома, учебные заведения, общественные здания;
— промышленные предприятия.
Администрациям районов города поручено ежедневно до 15:00, начиная с 23 сентября 2025 года, представлять в департамент жилья и инженерной инфраструктуры муниципалитета оперативную информацию о ходе работ.
Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Дениса Скалкина.
Как сообщалось ранее, в городе 259 теплоисточников — ТЭЦ и котельных; 2,717 тыс. км теплосетей; более 8 тыс. многоквартирных домов и объектов социальной сферы.
Включаем отопление заранее, пока на улице стоит хорошая погода, чтобы к моменту прогнозируемого похолодания в начале октября наладить работу всех элементов системы подачи тепла.