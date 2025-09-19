Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобусы в Варшаву из Минска и Гродно будут ездить через Латвию

Перевозчики запустили автобусы Минск — Варшава и Гродно — Варшава через Латвию.

Источник: Комсомольская правда

Белорусские перевозчики запустили автобусы в Варшаву через границу Латвию, пока закрыта белорусско-польская граница, пишет Office Life.

Здесь мы подробно писали о том, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 12 сентября 2025.

И пока граница с Беларусью закрыта по инициативе властей Польши, перевозчики пустили автобусы в Варшаву через Латвию. О двух новых прямых рейсах в столицу Польши сообщил сервис «Атлас Бас».

Согласно расписанию, время в пути составит минимум 11 часов. Из Минска в Варшаву автобус будет выезжать в 15.20, а обратно — в 22.10. стоимость билетов — от 350 белорусских рублей.

Также с 22 сентября будет выполняться прямой рейс Гродно — Белосток — Варшава через Латвии. Автобус будет отправляться из Гродно — в 00.20, а обратно выезжать в 8.00 утра по местному времени. Стоимость билета 380 белорусских рублей.

В компании не исключают возможное увеличение количества прямых рейсов в Польшу через Латвию.

Напомним, что белорусы, как и другие иностранцы, чтобы пересечь границу Латвии, обязаны не позже, чем за 48 часов до поездки заполнить специальную анкету и дождаться электронное письмо с разрешением или отказом на въезд.

Тем временем пограничники сообщили, что очередь легковых авто в Литву увеличилась в 10 раз.

Ранее МВД Польши сказало, когда будет открыта граница с Беларусью.

И еще Латвия продлила закрытие воздушного пространства над границей Беларуси.

Тем временем ГАИ предупредила о масштабной спецакции в Беларуси: «Выбыли наряды спецподразделения “Стрела” и экипажи трех областей».