Автобусы в Варшаву из Минска и Гродно будут ездить через Латвию

Белорусские перевозчики запустили автобусы в Варшаву через границу Латвию, пока закрыта белорусско-польская граница, пишет Office Life.
И пока граница с Беларусью закрыта по инициативе властей Польши, перевозчики пустили автобусы в Варшаву через Латвию. О двух новых прямых рейсах в столицу Польши сообщил сервис «Атлас Бас».
Согласно расписанию, время в пути составит минимум 11 часов. Из Минска в Варшаву автобус будет выезжать в 15.20, а обратно — в 22.10. стоимость билетов — от 350 белорусских рублей.
Также с 22 сентября будет выполняться прямой рейс Гродно — Белосток — Варшава через Латвии. Автобус будет отправляться из Гродно — в 00.20, а обратно выезжать в 8.00 утра по местному времени. Стоимость билета 380 белорусских рублей.
В компании не исключают возможное увеличение количества прямых рейсов в Польшу через Латвию.
Напомним, что белорусы, как и другие иностранцы, чтобы пересечь границу Латвии, обязаны не позже, чем за 48 часов до поездки заполнить специальную анкету и дождаться электронное письмо с разрешением или отказом на въезд.
Тем временем пограничники сообщили, что очередь легковых авто в Литву увеличилась в 10 раз.
