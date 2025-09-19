Ричмонд
В Хабаровском крае суд вернул зарплату и компенсацию работнице

Предприниматель выплатит задержанную зарплату, отпуск и моральный ущерб.

В Хабаровском крае прокуратура в судебном порядке восстановила нарушенные трудовые права местной жительницы, сообщает прокуратура Хабаровского края. Женщина обратилась в надзорное ведомство, указав на систематические нарушения со стороны работодателя, владельца магазина одежды.

Проверка показала, что предприниматель регулярно задерживал выплаты заработной платы, не вел учет рабочего времени и в ноябре 2024 года незаконно уволил работницу, не выплатив компенсацию за неиспользованный отпуск. На основании этих нарушений прокуратура обратилась в суд с иском о защите трудовых прав.

Решением суда, оставленным без изменений апелляционной инстанцией, увольнение признано незаконным. С предпринимателя взысканы задолженность по зарплате, компенсация за неиспользованный отпуск и моральный ущерб на общую сумму почти 100 тысяч рублей. Исполнение судебного акта контролируется прокуратурой.

Надзорное ведомство отмечает, что такие меры направлены на соблюдение трудовых прав граждан и предотвращение нарушений в будущем.