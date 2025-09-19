В Хабаровском крае суд вернул зарплату и компенсацию работнице

Проверка показала, что предприниматель регулярно задерживал выплаты заработной платы, не вел учет рабочего времени и в ноябре 2024 года незаконно уволил работницу, не выплатив компенсацию за неиспользованный отпуск. На основании этих нарушений прокуратура обратилась в суд с иском о защите трудовых прав.