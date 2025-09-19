Ричмонд
В городе Губкине Белгородской области отремонтировали школу № 17

Визитной карточкой обновленного образовательного учреждения стал медиацентр визуальной культуры.

Ремонт школы № 17 провели в Губкине в Белгородской области при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации городского округа.

В учреждении оборудовали лаборатории для углубленного изучения физики, химии, математики и информатики. Также там открылся медицинский класс. В кабинетах технологии установили станки с числовым программным обеспечением. Кроме того, там появились мини-заводы.

Визитной карточкой школы стал медиацентр визуальной культуры. Это площадка для развития креативных идей. Там одновременно могут заниматься люди разных возрастов. В центре есть современная библиотека с местами для индивидуальной и групповой работы.

Помимо этого, в школе оборудовали кабинет логопеда, психолога и социального педагога, санитарную комнату для детей с инвалидностью и сенсорную комнату. Также в образовательном учреждении есть ресурсный класс для учащихся с расстройствами аутистического спектра.

К тому же специалисты преобразили столовую, актовый, большой и малый спортзалы. На прилегающей территории оборудовали площадки для занятий физической культурой, футбольное поле, беговые дорожки, полосу препятствий, зону подготовки к сдаче норм ГТО и многое другое.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.