В Благодарненском округе Ставрополья обновили врачебную амбулаторию

Ремонт врачебной амбулатории провели в поселке Ставропольском в Благодарненском муниципальном округе Ставрополья при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в краевом правительстве.
В лечебном учреждении заменили окна, двери, электропроводку, системы отопления, водоотведения и холодного водоснабжения. Кроме того, там обновили полы и повесили бактерицидные лампы. Также на входе смонтировали пандус и перила для маломобильных пациентов.
Амбулатория находится на улице Асфальтной. Здание построили еще в 1967 году, его общая площадь составляет 424 квадратных метра.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.