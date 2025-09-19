В Люберцах откроют модернизированный парк «Дружба»

Торжественное открытие обновленного по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» парка «Дружба» состоится в Люберцах 20 сентября. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Парк находится у живописного озера Черного. Его территория включает водоем и прибрежную зону. В министерстве благоустройства области отметили, что главным элементом пространства станет мост Дружбы.
«Сейчас строители выполняют работы по устройству настила, амфитеатра, лестниц и габионов, укладке плитки, озеленению и не только. В парке появятся детские и спортивные площадки, зоны отдыха у воды, смотровые площадки, а также современная система освещения и видеонаблюдение», — добавили в ведомстве.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.