В Люберцах откроют модернизированный парк «Дружба»

«Сейчас строители выполняют работы по устройству настила, амфитеатра, лестниц и габионов, укладке плитки, озеленению и не только. В парке появятся детские и спортивные площадки, зоны отдыха у воды, смотровые площадки, а также современная система освещения и видеонаблюдение», — добавили в ведомстве.