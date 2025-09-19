В Пермском крае за этот год трое иностранных рабочих пострадали на производстве

В Пермском крае за 2025 год на рабочих местах пострадали трое иностранных граждан. Двое из них получили тяжелые травмы в результате дорожно-транспортных происшествий. Один рабочий, гражданин Таджикистана, погиб при обрушении строительных подмостей во время монтажа опалубки на восьмом этаже. Расследование этого случая продолжается.