В Пермском крае за этот год трое иностранных рабочих пострадали на производстве

Один из них получил смертельные травмы.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае за 2025 год на рабочих местах пострадали трое иностранных граждан. Двое из них получили тяжелые травмы в результате дорожно-транспортных происшествий. Один рабочий, гражданин Таджикистана, погиб при обрушении строительных подмостей во время монтажа опалубки на восьмом этаже. Расследование этого случая продолжается.

Государственная инспекция труда в Пермском крае в рамках плановых проверок выявила факты трудоустройства иностранных работников в четырех организациях. Также в ходе совместных проверок с прокуратурой были обнаружены нарушения трудового законодательства у предпринимателя, который нанял девять иностранных работников. По результатам проверки ему назначен штраф свыше 120 тысяч рублей.

С начала года в инспекцию поступило шесть жалоб от иностранных граждан — из Казахстана, Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана и Индии. Основные темы обращений — невыплата заработной платы и вопросы, связанные с увольнением.

Для профилактики нарушений трудовых прав иностранных работников инспекция проводит разъяснительную работу. Более ста работодателей получили консультации, а семь иностранных граждан обратились за помощью через горячую линию.