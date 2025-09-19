В бурятском селе Оронгой открылась модельная библиотека

Библиотека в селе Оронгой Республики Бурятии стала модельной благодаря модернизации, проведенной по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
В учреждении провели капитальный ремонт. Там предусмотрены три зоны. Зал «Книжное море» предназначен для детей и подростков. Взрослые посетители могут с пользой провести время в зоне «Книжное равновесие». А для мероприятий в библиотеке обустроили пространство «Книжное движение».
Там установили мебель, завезли современные моноблоки, ноутбуки, сенсорный терминал, игровое оборудование, настольные и развивающие игры для детей и молодежи и многое другое. Кроме того, закуплено 1286 книг и 30 документов в специальных форматах для слепых и слабовидящих людей.
В учреждении будут проводить занятия по старомонгольской письменности и организуют цикл мероприятий по арт-терапии. Приоритетное внимание сотрудники библиотеки уделят семейному чтению, историко-патриотическому направлению, краеведению.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.