«72 часа, чтобы покинуть страну». МИД сообщил, что советник посольства Чехии будет выслан из Беларуси

МИД объявил персоной нон-грата и высылает из Беларуси дипломата Чехии.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве иностранных дел сообщили, что Беларусь высылает из страны чешского дипломата, пишет БелТА.

В ведомстве сообщили, что советник посольства Чехии объявлен персоной нон-грата и будет выслан из страны. У чешского дипломата есть 72 часа, чтобы покинуть республику.

Так, в МИД Беларуси вызвали исполняющего обязанности посла Чехии в Беларуси Томаша Крыла, которому в качестве ответной меры заявили об объявлении персоной нон-грата советника посольства.

— Чешскому дипломату надлежит в течение 72 часов покинуть территорию Беларуси, — прокомментировал пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Варанков.

Представитель внешнеполитического ведомства обратил внимание, что сложившаяся ситуация стала результатом «годами культивируемого предвзятого отношения властей Чехии к Беларуси».

— Мы вынуждены ответить в соответствии с существующей дипломатической практикой, — заявил он.

И резюмируя, указал, что на этом Минск считает дипломатический инцидент исчерпанным.

Напомним, ранее МИД Беларуси осудил Чехию, объявившую белорусского дипломата персоной нон-грата.

Также МИД обещал ответные меры на высылку белорусского дипломата из Польши.

Тем временем автобусы в Варшаву из Минска и Гродно будут ездить через Латвию.

Здесь мы подробно писали о том, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 12 сентября 2025.