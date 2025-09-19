Российское программное обеспечение внедрят в авиацию Хабаровского края

В России продолжается переход авиационной отрасли на отечественные цифровые решения. Уже десятки аэропортов и авиакомпаний используют российские системы для регистрации пассажиров и поиска багажа. Теперь такие сервисы станут доступны и для Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Индустриальные центры компетенций (ИЦК) координируют проекты по импортозамещению в ключевых сферах. В авиации это особенно важно, так как от бесперебойной работы цифровых сервисов зависит безопасность перевозок и защита данных.
По данным Правительства РФ, более 60 аэропортов и авиакомпаний уже внедрили российские программные комплексы. Среди них система «Bags поиск» для регистрации и отслеживания багажа, комплекс Cute для управления стойками регистрации и посадки, а также сервисная платформа для обмена данными между авиакомпаниями, аэропортами и государственными структурами. С их помощью обслужено больше 28 миллионов пассажиров.
«Задача ИЦК — обеспечить импортозамещение ключевых отраслей. Обслуживание аэропортов и работа авиакомпаний — направления, в которых использование российского ПО критически важно. Потому что от этого зависит безопасность наших граждан и технологическая независимость», — сказал заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
Всего по линии ИЦК реализуется около 200 проектов. Большинство из них завершат к 2026 году. В мае стартовала вторая волна — отобраны 49 инициатив, 17 из которых получили гранты на 3,2 миллиарда рублей. Их реализация запланирована до конца 2027 года.
Для Хабаровского края это означает, что местные аэропорты и перевозчики смогут использовать современные российские системы. Это позволит ускорить обслуживание пассажиров, повысить надежность перевозок и обеспечить дополнительную защиту информации.