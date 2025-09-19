Российское программное обеспечение внедрят в авиацию Хабаровского края

По данным Правительства РФ, более 60 аэропортов и авиакомпаний уже внедрили российские программные комплексы. Среди них система «Bags поиск» для регистрации и отслеживания багажа, комплекс Cute для управления стойками регистрации и посадки, а также сервисная платформа для обмена данными между авиакомпаниями, аэропортами и государственными структурами. С их помощью обслужено больше 28 миллионов пассажиров.