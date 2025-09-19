Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав США во главе с Кеннеди отказался от вакцины для детей

Министерство здравоохранения США, которое возглавляет Роберт Кеннеди-младший, ограничило применение комбинированной вакцины от ветряной оспы, кори, паротита и краснухи для детей до 4 лет. Запрет в ведомстве объяснили риском возникновения последствий, вызванных повышением температуры после прививки, пишет The New York Post.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Как рассказало издание, решение об отказе от комбинированной вакцины, защищающей от четырех заболеваний, приняла обновленная комиссия по вакцинации при министре здравоохранения. Члены консультационного органа сочли, что последствия от прививки могут быть «пугающими для родителей».

Еще одним основанием для отказа от этого варианта вакцины стали результаты опроса семей с маленькими детьми. Чиновники Минздрава заявили, что 85% мам и пап предпочитают другие варианты вакцинации, вместо того чтобы сделать детям прививку, защищающую сразу от четырех управляемых инфекций.

Вместо комбинированной прививки детям в возрасте до 4-х лет министерство здравоохранения США теперь рекомендует ставить отдельно вакцину от ветряной оспы и комбинированную вакцину от кори, эпидемического паротита и краснухи, сообщает «Лента.ру».

Решения Минздрава США, в том числе связанные с вакцинацией, привлекают внимание общественности и СМИ из-за позиции главы ведомства — он является ярым «антипрививочником». В начале сентября сотрудники Минздрава США направили в Конгресс обращение с требованием отставки Роберта Кеннеди-младшего. Сотрудники ведомства считают министра из команды Дональда Трампа некомпетентным, потому что он снял с поста директора Центров по контролю и профилактике заболеваний, ставя «под удар здоровье нации».