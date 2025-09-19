Минздрав США во главе с Кеннеди отказался от вакцины для детей

Как рассказало издание, решение об отказе от комбинированной вакцины, защищающей от четырех заболеваний, приняла обновленная комиссия по вакцинации при министре здравоохранения. Члены консультационного органа сочли, что последствия от прививки могут быть «пугающими для родителей».
Еще одним основанием для отказа от этого варианта вакцины стали результаты опроса семей с маленькими детьми. Чиновники Минздрава заявили, что 85% мам и пап предпочитают другие варианты вакцинации, вместо того чтобы сделать детям прививку, защищающую сразу от четырех управляемых инфекций.
Вместо комбинированной прививки детям в возрасте до 4-х лет министерство здравоохранения США теперь рекомендует ставить отдельно вакцину от ветряной оспы и комбинированную вакцину от кори, эпидемического паротита и краснухи, сообщает «Лента.ру».
Решения Минздрава США, в том числе связанные с вакцинацией, привлекают внимание общественности и СМИ из-за позиции главы ведомства — он является ярым «антипрививочником». В начале сентября сотрудники Минздрава США направили в Конгресс обращение с требованием отставки Роберта Кеннеди-младшего. Сотрудники ведомства считают министра из команды Дональда Трампа некомпетентным, потому что он снял с поста директора Центров по контролю и профилактике заболеваний, ставя «под удар здоровье нации».