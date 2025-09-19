Минздрав США во главе с Кеннеди отказался от вакцины для детей

Решения Минздрава США, в том числе связанные с вакцинацией, привлекают внимание общественности и СМИ из-за позиции главы ведомства — он является ярым «антипрививочником». В начале сентября сотрудники Минздрава США направили в Конгресс обращение с требованием отставки Роберта Кеннеди-младшего. Сотрудники ведомства считают министра из команды Дональда Трампа некомпетентным, потому что он снял с поста директора Центров по контролю и профилактике заболеваний, ставя «под удар здоровье нации».