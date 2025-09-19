Вакцинация от краснухи стартует в Нижегородской области с 1 октября

Краснуха — это вирусная инфекция, вызываемая вирусом краснухи, которая передается воздушно-капельным путем, чаще всего через кашель и чихание. Обычно заболевание проходит относительно лёгко, особенно у детей, но оно особенно опасно для беременных женщин, так как может привести к тяжелым последствиям для плода, включая врожденные отклонения.
Краснуха сопровождается сыпью, повышенной температурой, слабостью, головной болью. Также в редких случаях может быть насморк и боль в горле.
