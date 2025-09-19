Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вакцинация от краснухи стартует в Нижегородской области с 1 октября

Вакцинация от краснухи начнется в Нижегородской области с 1 октября. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Источник: Нижегородская правда

Краснуха — это вирусная инфекция, вызываемая вирусом краснухи, которая передается воздушно-капельным путем, чаще всего через кашель и чихание. Обычно заболевание проходит относительно лёгко, особенно у детей, но оно особенно опасно для беременных женщин, так как может привести к тяжелым последствиям для плода, включая врожденные отклонения.

Краснуха сопровождается сыпью, повышенной температурой, слабостью, головной болью. Также в редких случаях может быть насморк и боль в горле.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что более 17 тысяч нижегородцев заразились ОРВИ.