Вакцинация от краснухи стартует в Нижегородской области с 1 октября

Краснуха — это вирусная инфекция, вызываемая вирусом краснухи, которая передается воздушно-капельным путем, чаще всего через кашель и чихание. Обычно заболевание проходит относительно лёгко, особенно у детей, но оно особенно опасно для беременных женщин, так как может привести к тяжелым последствиям для плода, включая врожденные отклонения.