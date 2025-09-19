Ричмонд
Омскую область переполошила информация о пропавшей ночью 12-летней девочке

Спустя почти 12 часов ребенок был найден живым и здоровым.

Источник: Комсомольская правда

Следственное управление СК России по Омской области изрядно заставило поволноваться неравнодушных омичей информацией о пропавшем минувшей ночью ребенке в Полтавском районе. Спустя 12 тревожных часов, несовершеннолетняя девочка была найдена живой и здоровой.

«Внимание! Пропал ребенок! Проводится проверка по факту безвестного исчезновения 12-летней школьницы, которая сегодня ночью без верхней одежды ушла из дома в районном поселке Полтавка и до настоящего времени домой не вернулась. Проводятся поиски девочки. Просьба к гражданам — если вам известно местонахождение девочки, немедленно позвоните по телефону 102 или 123», — опубликовал сегодня, 19 сентября, информацию телеграм-канал «СУ СК России по Омской области».

Спустя три часа после публикаций, в телеграм-канале появилась информация о том, что девочка была найдена и с ней все хорошо. Также ведомство сообщило, следователями будет проведена тщательная проверка, в ходе которой будут выяснены условия жизни и воспитания ребенка.