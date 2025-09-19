Ричмонд
Клиническая больница № 3 в Грозном получила новое медоборудование

В числe поставок — аппараты УЗИ и операционныe столы.

Новое оборудование поступило в клиническую больницу № 3 города Грозного при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Чеченской Республики.

Учреждение получило два портативных аппарата УЗИ, три рентгенопрозрачных операционных стола, три бестеневых операционных светильника, четыре ЭКГ-аппарата, два аппарата суточного мониторинга и другую технику — всего 17 единиц.

«Оборудование значительно улучшит качество предоставляемых услуг и позволит нам еще более эффективно заботиться о здоровье наших пациентов. От себя и от лица всего коллектива клинической больницы № 3 хочу выразить благодарность за столь важную поддержку и возможность оказывать высококачественную медицинскую помощь», — отметил главный врач Хожбауди Магомерзаев.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.