Акция «Плати — не ПЕНЯй!» уже собрала 130 000 участников в Пермском крае

Для клиентов Пермского филиала ПАО «Т Плюс» в Перми, Березниках, Чайковском, Лысьве и Краснокамске есть уникальная возможность начать осень с чистого листа. Как в детстве мы с трепетом ждали первого звонка, чтобы перевернуть страницу старой тетради и начать новую историю, так и сейчас можно встретить осень с обновлённым балансом, участвуя в акции Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» «Плати — не ПЕНЯй!».
Что вы получаете?
— Полное освобождение от пеней (кроме судебных решений).
— Избавление от долгов за тепло и горячую воду.
— Спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.
Успейте до 30 сентября 2025 года:
— Оплатить счета за август.
— Погасить указанную в квитанции задолженность.
— Забыть о неприятных напоминаниях.
Как это сделать?
Проще простого! Выбирайте любой удобный способ:
— Сканируйте QR-код с квитанции.
— Переводите через банковское приложение.
— Оплачивайте в банкомате.
— Используйте сайт расчётно-кассового центра.
«Мы хотим помочь нашим клиентам избавиться от долгов за тепло и горячую воду. Возможно, у кого-то были существенные причины для просрочки платежа. Давайте вместе сделаем шаг к финансовому комфорту и стабильности!» — призывает Евсей Петров, директор по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».
Не позволяйте долгам расти с наступлением холодов! Наши специалисты разработали эту акцию специально для вас, чтобы вы могли встретить осень без финансовых забот. Действуйте прямо сейчас! Освободите себя от долгов и пеней. Ваш комфорт — наша забота!
Все подробности и способы оплаты на сайте Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».