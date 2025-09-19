Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Акция «Плати — не ПЕНЯй!» уже собрала 130 000 участников в Пермском крае

Для клиентов Пермского филиала ПАО «Т Плюс» в Перми, Березниках, Чайковском, Лысьве и Краснокамске есть уникальная возможность начать осень с чистого листа.

Для клиентов Пермского филиала ПАО «Т Плюс» в Перми, Березниках, Чайковском, Лысьве и Краснокамске есть уникальная возможность начать осень с чистого листа. Как в детстве мы с трепетом ждали первого звонка, чтобы перевернуть страницу старой тетради и начать новую историю, так и сейчас можно встретить осень с обновлённым балансом, участвуя в акции Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» «Плати — не ПЕНЯй!».

Что вы получаете?

— Полное освобождение от пеней (кроме судебных решений).

— Избавление от долгов за тепло и горячую воду.

— Спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.

Успейте до 30 сентября 2025 года:

— Оплатить счета за август.

— Погасить указанную в квитанции задолженность.

— Забыть о неприятных напоминаниях.

Как это сделать?

Проще простого! Выбирайте любой удобный способ:

— Сканируйте QR-код с квитанции.

— Переводите через банковское приложение.

— Оплачивайте в банкомате.

— Используйте сайт расчётно-кассового центра.

«Мы хотим помочь нашим клиентам избавиться от долгов за тепло и горячую воду. Возможно, у кого-то были существенные причины для просрочки платежа. Давайте вместе сделаем шаг к финансовому комфорту и стабильности!» — призывает Евсей Петров, директор по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Не позволяйте долгам расти с наступлением холодов! Наши специалисты разработали эту акцию специально для вас, чтобы вы могли встретить осень без финансовых забот. Действуйте прямо сейчас! Освободите себя от долгов и пеней. Ваш комфорт — наша забота!

Все подробности и способы оплаты на сайте Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».