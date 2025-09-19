Акция «Плати — не ПЕНЯй!» уже собрала 130 000 участников в Пермском крае

Для клиентов Пермского филиала ПАО «Т Плюс» в Перми, Березниках, Чайковском, Лысьве и Краснокамске есть уникальная возможность начать осень с чистого листа. Как в детстве мы с трепетом ждали первого звонка, чтобы перевернуть страницу старой тетради и начать новую историю, так и сейчас можно встретить осень с обновлённым балансом, участвуя в акции Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» «Плати — не ПЕНЯй!».