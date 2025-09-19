Ричмонд
Собянин: к 2030 году в метро Москвы появится 13 новых пересадок и три вестибюля

Сергей Собянин заявил, что к 2030 году в столичном метро появится еще 13 пересадок и три вестибюля. Об этом он написал в своем канале в мессенджере MAX.

Источник: Агентство «Москва»

Мэр напомнил, что в День города, который отмечался 13 и 14 сентября, был открыт новый участок Троицкой линии метрополитена и появилась возможность для перехода на Московское центральное кольцо (МЦК) и Калужско-Рижскую линию. Благодаря этому путь до центра столицы и «Москва-Сити» сократился в 1,5 раза.

В скором времени откроется Рублево-Архангельская линия метро с переходами на Арбатско-Покровскую, Филевскую, Солнцевскую, Большую кольцевую линии и МЦК. Также будут организованы комфортные переходы на «Деловом центре» и «Шелепихе».

Кроме того, появятся больше пространства на станциях «Строгино» Арбатско-Покровской линии метро, «Народное Ополчение» Большой кольцевой линии (БКЛ), «Деловой центр» Филевской и Солнцевской линий.

Также на Бирюлевской линии будут организованы три пересадки: с «Кленового бульвара» на БКЛ, с «Острова Мечты» на «Технопарк» Замоскворецкой ветки, а станция «ЗИЛ» свяжет линию с Троицким радиусом и МЦК. В 2030 году появится переход на станциях «Достоевская» Кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий.

Вместе с тем будут оборудованы новые вестибюли на станциях «Лесопарковая», «Рижская» и «Кожуховская».

Благодаря этим новшествам сократиться длительность поездок на метро, будут разгружены дороги. Переходы также обеспечат комфорт пассажиров. До всех станций планируется организовать маршруты наземного транспорта.

Первые станции Троицкой линии открылись в прошлом году. С момента запуска «Тютчевской», «Генерала Тюленева», «Университета Дружбы Народов» и «Новаторской» на них было совершено 13,5 миллиона поездок. Благодаря новым станциям улучшилась транспортная доступность районов Обручевского, Коньково, Теплый Стан, Проспект Вернадского, Ломоносовского и Коммунарка.

