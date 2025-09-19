Собянин: к 2030 году в метро Москвы появится 13 новых пересадок и три вестибюля

Также на Бирюлевской линии будут организованы три пересадки: с «Кленового бульвара» на БКЛ, с «Острова Мечты» на «Технопарк» Замоскворецкой ветки, а станция «ЗИЛ» свяжет линию с Троицким радиусом и МЦК. В 2030 году появится переход на станциях «Достоевская» Кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий.