Центр Хабаровска перекроют 20 сентября из-за легкоатлетической эстафеты

Грядущие выходные в столице края обещают быть весьма насыщенными, но вместе с тем они создадут ряд неудобств для горожан, сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня».
С 19 по 21 сентября главным событием в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом России Владимиром Путиным, станет фестиваль туризма «Дальний Восток — Дикий Восторг».
Комсомольская площадь превратится в гастрономический центр города. Здесь пройдут мастер-классы от лучших шеф-поваров и блинные поединки среди студентов. Горожане и гости Хабаровска смогут насладиться местными брендами, послушать лекции о Дальнем Востоке и посмотреть документальные фильмы.
Молодёжь станет настоящим разработчиками новых туристических маршрутов, а в рамках деловой части форума пройдут дискуссии, посвящённые развитию туризма в Хабаровском крае и других дальневосточных регионах. Главным артистом фестиваля станет SEVAK. Услышать исполнителя можно будет 20 сентября на Комсомольской площади.
Кроме того, 20 сентября в Хабаровске состоится 78-я традиционная легкоатлетическая эстафета «Кросс наций 2025», посвященная Дню воинской Славы — Дню окончания Второй мировой войны. Участники стартуют на площади имени В. И. Ленина в 12:20, пробегут по улицам города и финишируют также на центральной площади.
В этой связи с 10:45 до 14:30 будет временно ограничено движение по следующим улицам:
улице Карла Маркса от улицы Пушкина до развязки (район ТЦ «НК Плаза») на улицу Ленинградская;
съезду по развязке (район ТЦ «НК Плаза») от улицы Карла Маркса до улицы Ленинградская;
улице Ленинградская от съезда по развязке (район ТЦ «НК Плаза») с улицы Карла Маркса до улицы Ленина;
улице Ленина от улицы Ленинградская до улицы Пушкина;
улице Пушкина от улицы Ленина до улицы Карла Маркса (площадь им. Ленина).
На этих же участках с 6 до 15 часов будет запрещена стоянка транспортных средств.
В связи с проведением легкоатлетической эстафеты «Кросс нации» временно изменится схема движения общественного транспорта — ознакомиться с ней можно по ссылке.
20 сентября в Хабаровске состоится и общегородской субботник. Всех неравнодушных горожан приглашают выйти на улицы и привести в порядок территории около своих домов, парковок, детских площадок.