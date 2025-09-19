Центр Хабаровска перекроют 20 сентября из-за легкоатлетической эстафеты

Кроме того, 20 сентября в Хабаровске состоится 78-я традиционная легкоатлетическая эстафета «Кросс наций 2025», посвященная Дню воинской Славы — Дню окончания Второй мировой войны. Участники стартуют на площади имени В. И. Ленина в 12:20, пробегут по улицам города и финишируют также на центральной площади.