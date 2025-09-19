Из свердловского Главка МВД ушел легендарный криминалист

«Результаты работы полковника Костина и его творческого коллектива легли в основу многих громких в свое время дел. Для иллюстрации коротко напомню о двух из них. Под руководством Андрея Владимировича проводилось уникальное в некотором роде исследование фрагментов документов, обнаруженных в 2014 году в братской могиле на острове Белый, что на Ямале. Это было захоронение времен ВОВ. Оно находилось в районе крушения в 1944 году парохода “Марина Раскова” после нападения немецкой подводной лодки. Кропотливая работа экспертов свердловского Главка МВД помогла установить личностные данные одного из погибших в той далекой трагедии красноармейцев и даже домашний адрес его родных. Все это, безусловно, способствовало восстановлению исторической правды, увековечиванию памяти участников ВОВ, тружеников тыла и еще раз продемонстрировало, какие неимоверные усилия пришлось приложить советскому народу и Красной армии, чтобы переломить хребет фашизму в 20-м веке.