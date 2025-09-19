В Хабаровском крае проверят систему оповещения о ЧС

Жителям края напоминают, что, услышав звук электросирен или трансляцию проверочной информации на телевизионных и радиопрограммах, необходимо сохранять спокойствие. Плановая проверка не требует никаких действий со стороны населения и проводится в целях контроля готовности систем оповещения.