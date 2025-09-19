В лесопарке города Лениногорска в Татарстане прошел субботник

Марафон «По следам добрых дел» прошел в городе Лениногорске в Татарстане при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». На уборку лесопарка вышли более 30 школьников, сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов республики.
Мероприятие длилось несколько часов. За это время ребята очистили от накопившегося мусора лесопарковую зону и родник.
Следующий экомарафон пройдет 20 сентября в Казани. Жители и волонтеры соберутся на масштабном субботнике на озере Изумрудное. Участников ждет квест-игра, мастер-классы, концертная программа и многое другое.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.