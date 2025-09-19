В Приморье восстановили права семей мобилизованных

Несмотря на то что доход отца, находящегося в зоне СВО, по закону не должен учитываться при расчете среднедушевого дохода, женщина получила пять отказов от отделения Фонда пенсионного и социального страхования.
Причиной стала бюрократическая путаница: вместо того чтобы уточнить статус семьи через систему межведомственного взаимодействия, чиновники посчитали доход мужа и признали семью «слишком обеспеченной».
После обращения в Генпрокуратуру России ситуация изменилась: надзорный орган потребовал восстановить права заявительницы, и пособия были назначены. Более того, в ходе проверки выявили ещё один случай незаконного отказа в выплатах — теперь и эта семья получила положенные средства.
Контроль за устранением нарушений взяло на себя управление Генпрокуратуры России по Дальневосточному федеральному округу.