В Приморье восстановили права семей мобилизованных

После обращения в Генпрокуратуру России ситуация изменилась: надзорный орган потребовал восстановить права заявительницы, и пособия были назначены. Более того, в ходе проверки выявили ещё один случай незаконного отказа в выплатах — теперь и эта семья получила положенные средства.