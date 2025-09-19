Производитель полуприцепов из Ростовской области возобновит экспорт в Узбекистан

В частности, завод внедрил шесть роботизированных комплексов, один из которых синхронизирован с гибочным станком. Это сократило время гибки на 10%. Два сварочных робота для рам уменьшили производственный цикл на 20%. Еще три комплекса работают со сваркой мелких узлов.