Производитель полуприцепов из Ростовской области возобновит экспорт в Узбекистан

Донское машиностроительное предприятие с начала года увеличило экспорт на 8%

Источник: Комсомольская правда

С начала года один из машиностроительных заводов Ростовской области увеличил долю экспортных поставок к Казахстан и Беларусь. Об этом рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин.

— Из 828 единиц отгруженной техники 71 единица отправлена в дружественные страны, что составляет 8,5% от общего объема. Годом ранее показатель был на уровне 0,5%. В планах предприятия — возобновление работы на рынке Узбекистана, — сообщил Игорь Сорокин.

В 2025 году предприятие расширило линейку своей продукции. Завод представил новые модели и модернизированные полуприцепы. Производство части деталей перевели на штамповку и роботизированную сварку, это повысило надежность техники.

Предприятие сталкивается с высокой ключевой ставкой и конкуренцией с недорогой китайской техникой, но это не мешает инвестировать в новые разработки и автоматизацию.

В частности, завод внедрил шесть роботизированных комплексов, один из которых синхронизирован с гибочным станком. Это сократило время гибки на 10%. Два сварочных робота для рам уменьшили производственный цикл на 20%. Еще три комплекса работают со сваркой мелких узлов.

Также предприятие запустило комплекс лазерной резки. Новое оборудование может обрабатывать детали нестандартных размеров.

— Развитие производственных предприятий имеет ключевое значение для экономики региона, — подчеркнул Игорь Сорокин.

