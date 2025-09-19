Производитель полуприцепов из Ростовской области возобновит экспорт в Узбекистан

С начала года один из машиностроительных заводов Ростовской области увеличил долю экспортных поставок к Казахстан и Беларусь. Об этом рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин.
— Из 828 единиц отгруженной техники 71 единица отправлена в дружественные страны, что составляет 8,5% от общего объема. Годом ранее показатель был на уровне 0,5%. В планах предприятия — возобновление работы на рынке Узбекистана, — сообщил Игорь Сорокин.
В 2025 году предприятие расширило линейку своей продукции. Завод представил новые модели и модернизированные полуприцепы. Производство части деталей перевели на штамповку и роботизированную сварку, это повысило надежность техники.
Предприятие сталкивается с высокой ключевой ставкой и конкуренцией с недорогой китайской техникой, но это не мешает инвестировать в новые разработки и автоматизацию.
В частности, завод внедрил шесть роботизированных комплексов, один из которых синхронизирован с гибочным станком. Это сократило время гибки на 10%. Два сварочных робота для рам уменьшили производственный цикл на 20%. Еще три комплекса работают со сваркой мелких узлов.
Также предприятие запустило комплекс лазерной резки. Новое оборудование может обрабатывать детали нестандартных размеров.
— Развитие производственных предприятий имеет ключевое значение для экономики региона, — подчеркнул Игорь Сорокин.
