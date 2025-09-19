В День города запретят парковку и проезд в центральной части Воронежа

В связи с праздничными мероприятиями в Воронеже, начиная с 18:00 сегодня, 19 сентября, и до 24:00 завтра, 20 сентября будет запрещена парковка автотранспорта на улицах Плехановской (от улицы Пушкинской до улицы Орджоникидзе), Платонова (от улицы Кирова до улицы Станкевича), Пушкинской (от проспекта Революции до улицы Плехановской), Кардашова, Театральном проезде, площади Ленина (по обе стороны от Правительства Воронежской области и по обе стороны от Кольцовского сквера), проспекте Революции (от улицы Карла Маркса до улицы Степана Разина (по четной и нечетной сторонам).