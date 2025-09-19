В День города запретят парковку и проезд в центральной части Воронежа

В День города, который состоится в Воронеже уже завтра, 20 сентября, изменится схема движения в центре. Напомним, по решению мэрии, проспект Революции на день станет пешеходным.
В связи с праздничными мероприятиями в Воронеже, начиная с 18:00 сегодня, 19 сентября, и до 24:00 завтра, 20 сентября будет запрещена парковка автотранспорта на улицах Плехановской (от улицы Пушкинской до улицы Орджоникидзе), Платонова (от улицы Кирова до улицы Станкевича), Пушкинской (от проспекта Революции до улицы Плехановской), Кардашова, Театральном проезде, площади Ленина (по обе стороны от Правительства Воронежской области и по обе стороны от Кольцовского сквера), проспекте Революции (от улицы Карла Маркса до улицы Степана Разина (по четной и нечетной сторонам).
Также с 00:00 до 24:00 20 сентября закроют движение по улице Плехановской (от улицы Пушкинской до улицы Дзержинского), площади Ленина (от проспекта Революции до улицы Плехановской и в обратном направлении, а также по обеим сторонам от здания Правительства Воронежской области), улицам Кардашова, Театральному проезду, проспекту Революции (от улицы Степана Разина до площади Ленина), улице Пушкинской (от проспекта Революции до улицы Средне-Московской).