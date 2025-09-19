В школе № 8 в Саранске провели капитальный ремонт

Капитальный ремонт провели в школе № 8 в Саранске Республики Мордовии по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в администрации главы и правительства региона.
Строители обновили кровлю, утеплили и отремонтировали фасад здания. Внутри оштукатурили стены, провели облицовочные и малярные работы, заменили окна и двери. Также отремонтировали входные группы и лестничные марши, обновили инженерные коммуникации: систему отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации.
В обновленную школу закупили новую мебель и оборудование. Кабинет труда для девочек оснастили швейными машинками и кухонной техникой. В мастерские для мальчиков установили станки. Полностью оборудовали кабинет информатики. Помимо этого, оснастили всем необходимым классы основ безопасности и защиты Родины. А на переменах в коридорах ученики теперь могут расположиться на удобных диванах и пуфах.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.