В школе № 8 в Саранске провели капитальный ремонт

В обновленную школу закупили новую мебель и оборудование. Кабинет труда для девочек оснастили швейными машинками и кухонной техникой. В мастерские для мальчиков установили станки. Полностью оборудовали кабинет информатики. Помимо этого, оснастили всем необходимым классы основ безопасности и защиты Родины. А на переменах в коридорах ученики теперь могут расположиться на удобных диванах и пуфах.