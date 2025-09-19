В деревне Шараме Свердловской области открыли новый фельдшерский пункт

«На протяжении уже нескольких лет проводится большая работа по развитию медицины в сельских территориях Свердловской области. Только в текущем году приобретается 48 быстровозводимых модульных конструкций для малонаселенных и отдаленных территорий региона. В общей сложности на эти цели направлено свыше 440 миллионов рублей. Такие меры повышают доступность диагностики, профилактических мероприятий и лечения для свердловчан вне зависимости от места их проживания», — рассказала главный специалист отдела организации первичной медицинской помощи Министерства здравоохранения Свердловской области Ольга Шалагина.