В деревне Шараме Свердловской области открыли новый фельдшерский пункт

Модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) возвели в деревне Шараме Свердловской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте информационной политики региона.
«На протяжении уже нескольких лет проводится большая работа по развитию медицины в сельских территориях Свердловской области. Только в текущем году приобретается 48 быстровозводимых модульных конструкций для малонаселенных и отдаленных территорий региона. В общей сложности на эти цели направлено свыше 440 миллионов рублей. Такие меры повышают доступность диагностики, профилактических мероприятий и лечения для свердловчан вне зависимости от места их проживания», — рассказала главный специалист отдела организации первичной медицинской помощи Министерства здравоохранения Свердловской области Ольга Шалагина.
В новом ФАПе медицинскую помощь получает 101 человек, в том числе 11 детей. Там есть кабинет приема и процедурная, раздевалка, санузел, комната для персонала, помещение для хранения инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств. Также в здании есть горячее и холодное водоснабжение, канализация, установлены электронагреватели.
ФАП оснащен всем необходимым для оказания плановой, неотложной и экстренной помощи. Рабочее место фельдшера подключено к информационным медицинским системам, что ускоряет получение результатов исследований, оформление электронных больничных листов. Также это дает возможность удаленно записывать пациентов к профильным специалистам и проводить телеконсультации.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.