Готовим противогазы: в Омске опять анонсировали «загазованную» ночь

Также, по информации ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», воздух в отдельных районах города был загрязнен и минувшей ночью: на стационарном посту в Ленинском административном округе города Омска (ул. Гашека, д. 6) зафиксировано превышение ПДК сероводорода в 3,5 раза.