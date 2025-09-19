Готовим противогазы: в Омске опять анонсировали «загазованную» ночь

Телеграм-канал «Чистый воздух» анонсировал сегодня, 19 сентября, очередные проблемы с загазованностью, которые ждут омичей предстоящей ночью.
«20 сентября на территории города Омска и Омской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, и объявляется период НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении телеграм-канала.
Также, по информации ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», воздух в отдельных районах города был загрязнен и минувшей ночью: на стационарном посту в Ленинском административном округе города Омска (ул. Гашека, д. 6) зафиксировано превышение ПДК сероводорода в 3,5 раза.