В школе поселка Горного на Ставрополье высадят 850 деревьев

«Создание фруктового сада — это комплексный подход к образованию. Теперь фруктовый сад станет практической лабораторией для учащихся агрокласса, который создан в этом году в школе. Дети смогут осваивать основы агрономии и растениеводства, используя современное оборудование, и получать урожаи как реальный результат своего труда», — сказал глава Предгорного округа Николай Бондаренко.