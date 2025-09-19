В школе поселка Горного на Ставрополье высадят 850 деревьев

Фруктовый сад из 850 деревьев высадят на территории обновленной школы № 21 в поселке Горном на Ставрополье. Ухаживать за ним будут ученики агрокласса, который создан по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в правительстве края.
«Создание фруктового сада — это комплексный подход к образованию. Теперь фруктовый сад станет практической лабораторией для учащихся агрокласса, который создан в этом году в школе. Дети смогут осваивать основы агрономии и растениеводства, используя современное оборудование, и получать урожаи как реальный результат своего труда», — сказал глава Предгорного округа Николай Бондаренко.
В саду на площади 1 га будут расти яблони, груши и сливы. Уход за ними позволит школьникам применять теоретические знания на практике и получать ценный опыт в области растениеводства.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.