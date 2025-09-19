В мэрии Омска рассказали о готовности к отопительному сезону

Сегодня, 19 сентября, в Городском пресс-клубе представители городской администрации, АО «Тепловая компания», Омскводоканала и АО «Омск РТС» рассказали о готовности городских объектов к началу отопительного сезона и итогах летней ремонтной кампании.
По словам начальника отдела энергетики, инженерной инфраструктуры и обращений по вопросам теплоснабжения департамента городского хозяйства администрации города Каната Кабдулкаримова, необходимые подготовительные работы полностью завершатся к 22 сентября.
«По объектам социальной сферы подготовлено 703 объекта, в 19 учреждениях идет капитальный ремонт. Подготовлено 5711 многоквартирных домов из 5724, осталось 13 домов — там проводится капитальный ремонт, все объекты будут обязательно подключены к теплу первоначально по временным схемам», — сообщил Канат Кабдулкаримов.
О том, какие ремонтные работы были проведены за летний период, рассказал заместитель генерального директора по технической политике, главный инженер АО «Тепловая компания» Андрей Лукьянов:.
«Мы эксплуатируем 28 котельных, из них одна технологическая. Необходимые ремонтные и подготовительные работы были проведены, и на сегодняшний день все котельные на 100% готовы к подаче тепла. Кроме того, мы эксплуатируем 63 центральных тепловых узла и 11 насосных станций. На сегодняшний день ремонтные работы там также полностью завершены, остаются текущие работы. Кроме того, в рамках программы “Модернизация коммунальной инфраструктуры” нацпроекта “Инфраструктура для жизни” выполняется замена трубопроводов, ремонт камер, установка запорной арматуры и компенсаторов, замена вводов в жилые дома, работы по благоустройству территорий. В текущем году планируется освоить большую часть этой суммы, отремонтировав около 28 км сетей. В следующем году будет отремонтировано еще около 25 км сетей».
Работы по замене сетей по федеральной программе ведутся сейчас на 11 участках, Омску выделена беспрецедентная сумма — более 500 млн рублей. По словам Андрея Лукьянова, продолжающаяся ремонтная кампания запуску тепла не помешает — там, где это необходимо, теплоснабжение будет налажено по временной схеме.
Также о завершении ремонтной кампании сообщили в Омскводоканале и АО «Омск РТС».