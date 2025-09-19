В мэрии Омска рассказали о готовности к отопительному сезону

«Мы эксплуатируем 28 котельных, из них одна технологическая. Необходимые ремонтные и подготовительные работы были проведены, и на сегодняшний день все котельные на 100% готовы к подаче тепла. Кроме того, мы эксплуатируем 63 центральных тепловых узла и 11 насосных станций. На сегодняшний день ремонтные работы там также полностью завершены, остаются текущие работы. Кроме того, в рамках программы “Модернизация коммунальной инфраструктуры” нацпроекта “Инфраструктура для жизни” выполняется замена трубопроводов, ремонт камер, установка запорной арматуры и компенсаторов, замена вводов в жилые дома, работы по благоустройству территорий. В текущем году планируется освоить большую часть этой суммы, отремонтировав около 28 км сетей. В следующем году будет отремонтировано еще около 25 км сетей».