В Прикамье подешевели билеты на поезда

В Пермском крае в августе впервые за 2025 год зафиксировано снижение цен на услуги. По данным Пермьстата, индекс потребительских цен в этой категории составил 99,04%, что говорит о небольшом, но заметном снижении стоимости.
Главной причиной стала дешевеющая стоимость билетов на поезда дальнего следования — они упали в цене сразу на 19%. Кроме того, стали доступнее экскурсии (минус 14,4%), санаторно-оздоровительные услуги (минус 2,5%) и банковские услуги (минус 1,7%).
В то же время не обошлось без роста цен. Так, услуги в сфере зарубежного туризма подорожали на 2,4%. Также выросли расценки на бытовые (от 0,1% до 14,6%), медицинские (+1%), культурные (+1,9%), спортивные (+2,5%) и ветеринарные услуги (+2,8%). Общий индекс цен на товары и услуги в регионе в августе составил 99,80%. Продовольственные товары подешевели на 0,54%, тогда как цены на непродовольственные — наоборот, выросли на 0,83%.