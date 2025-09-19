В Прикамье подешевели билеты на поезда

В то же время не обошлось без роста цен. Так, услуги в сфере зарубежного туризма подорожали на 2,4%. Также выросли расценки на бытовые (от 0,1% до 14,6%), медицинские (+1%), культурные (+1,9%), спортивные (+2,5%) и ветеринарные услуги (+2,8%). Общий индекс цен на товары и услуги в регионе в августе составил 99,80%. Продовольственные товары подешевели на 0,54%, тогда как цены на непродовольственные — наоборот, выросли на 0,83%.