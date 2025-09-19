Ричмонд
Устроил себя на несколько должностей, не работал и получал деньги: ушлого чиновника поймали на махинациях

В Башкирии чиновник устроил себя на несколько должностей и получал зарплату.

Источник: Комсомольская правда

В Шаранском района Башкирии добились увольнения руководителя отдела культуры, молодежной политики и спорта местной администрации. Основанием, как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, послужили нарушения законодательства о противодействии коррупции.

По данным надзорного ведомства, что начальник МКУ «Отдел культуры, молодежной политики и спорта» без разрешения работодателя в мае прошлого года устроился по совместительству в школу на должность учителя информатики, где получал заработную плату.

Спустя четыре месяца чиновник подписал приказ о приеме самого себя на работу в возглавляемое им учреждение на должности методиста и менеджера по работе с социальными сетями, установив все положенные выплаты. При этом свои обязанности по этим должностям он фактически не выполнял, а меры по урегулированию конфликта интересов не принимал.

Прокуратура внесла представление в адрес главы районной администрации. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования чиновник был уволен в связи с утратой доверия.

