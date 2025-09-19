Устроил себя на несколько должностей, не работал и получал деньги: ушлого чиновника поймали на махинациях

Спустя четыре месяца чиновник подписал приказ о приеме самого себя на работу в возглавляемое им учреждение на должности методиста и менеджера по работе с социальными сетями, установив все положенные выплаты. При этом свои обязанности по этим должностям он фактически не выполнял, а меры по урегулированию конфликта интересов не принимал.