Отопительный сезон в Омске начнется на следующей неделе

Также представители мэрии и ресурсоснабжающих организаций ответили на распространенный вопрос омичей о том, почему из двух рядом стоящих домов один может быть подключен к теплу раньше, а другой позже. Во-первых, все зависит от технологических схем подключения, во-вторых, от инженерных систем самого дома и состояния платежей. Чтобы тепло в дом пришло раньше, задолженности за отопление у дома быть не должно.