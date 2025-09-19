Отопительный сезон в Омске начнется на следующей неделе

В этом году администрация города Омска приняла решение не ждать установления нужной среднесуточной температуры и начать отопительный сезон с конкретной даты — с 22 сентября. Как пояснили представители мэрии, решение связано с непредсказуемостью сибирской погоды — наряду с теплыми днями уже на следующей неделе, по прогнозам синоптиков, будут и температуры до 0 градусов. Как сообщил начальник отдела энергетики, инженерной инфраструктуры и обращений по вопросам теплоснабжения департамента городского хозяйства администрации города Канат Кабдулкаримов, подключение к теплу будет проходить поэтапно.
«Первыми отопление получат учреждения образования, социальные объекты и учреждения здравоохранения. Затем — многоквартирные дома, объекты жилищного фонда, учреждения высшего и профессионального образования, административные здания и здания коммерческих структур. В целом процесс подключения к теплу займет 2−3 недели», — рассказал Канат Кабдулкаримов на пресс-конференции в Городском пресс-клубе.
Также представители мэрии и ресурсоснабжающих организаций ответили на распространенный вопрос омичей о том, почему из двух рядом стоящих домов один может быть подключен к теплу раньше, а другой позже. Во-первых, все зависит от технологических схем подключения, во-вторых, от инженерных систем самого дома и состояния платежей. Чтобы тепло в дом пришло раньше, задолженности за отопление у дома быть не должно.
Как сообщил Канат Кабдулкаримов, на сегодняшний день многоквартирные дома Омска полностью готовы к приему тепла. Паспорта готовности получили 5711 многоквартирных домов, в еще 13 пока продолжается капитальный ремонт. Не вызывают опасений у специалистов и так называемые брошенные дома, у которых нет управляющих компаний. На данный момент все они имеют аварийное прикрытие.
По нормативам после запуска тепла температура в квартирах в среднем не должна опускаться ниже 21 градуса. Омичам напомнили, куда следует обращаться, если дома холодно — прежде всего, в свою управляющую компанию.
«Туда же нужно звонить, если дом долго не подключают к теплу. Однако важно понимать, что дать тепло одновременно во все дома просто невозможно технологически, поэтому стоит набраться терпения. Звонки омичей также принимает единая диспетчерская служба города по телефону 78−78−78 и ресурсоснабжающие организации», — напомнили специалисты.