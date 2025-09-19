Госавтоинспекция Приморья провела рейд среди мотоциклистов

Штрафные санкции за управление транспортным средством без водительского удостоверения составляют от 5 до 15 тысяч рублей. За передачу управления лицу, заведомо не имеющему прав, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей. Езда без мотошлема или в незастегнутом шлеме наказывается штрафом 1,5 тысячи рублей.