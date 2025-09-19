Госавтоинспекция Приморья провела рейд среди мотоциклистов

Профилактическая операция Госавтоинспекции Приморского края выявила серьезные нарушения среди водителей двухколесного транспорта. За прошедшие сутки сотрудники дорожно-патрульной службы привлекли к административной ответственности 41 нарушителя. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Наибольшее количество нарушений зафиксировано в крупных городах края — Владивостоке, Уссурийске, Арсеньеве, а также в Надеждинском районе.
Основные нарушения касались управления транспортом без соответствующих документов и лицами, не прошедшими обучение в автошколе. Кроме того, многие водители пренебрегали использованием защитной экипировки.
Штрафные санкции за управление транспортным средством без водительского удостоверения составляют от 5 до 15 тысяч рублей. За передачу управления лицу, заведомо не имеющему прав, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей. Езда без мотошлема или в незастегнутом шлеме наказывается штрафом 1,5 тысячи рублей.
Статистика ДТП вызывает серьезную обеспокоенность: с начала года в Приморье зарегистрировано 497 аварий с участием мотоциклистов. В результате этих происшествий 27 человек погибли, 324 получили травмы различной степени тяжести.
Госавтоинспекция призывает водителей двухколесного транспорта строго соблюдать правила дорожного движения и заботиться о собственной безопасности.