Перекрытые дороги и аварии снова мешают дорожному движению во Владивостоке

Другое ДТП мешает выезду к остановке «Молодёжная» в районе ТОВВМУ, несколько мелких аварий тормозят подъём по улице Адмирала Юмашева к улице Нейбута. На улицах Снеговой и Карьерной дорожному движению по-прежнему препятствуют разрытые тепловиками и Водоканалом дороги, в районе площади Окатовой и кольцевого перекрёстка на Запорожской проблем водителям добавляет перекрытие сквозного проезда по улице Вязовой, там ремонтируют теплотрассу. Перекрытие тепловиками сквозного проезда по улице Енисейской превратило в зону сложных заторов в пиковые часы улицы Русскую и Кирова.