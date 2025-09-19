Перекрытые дороги и аварии снова мешают дорожному движению во Владивостоке

Центр организации дорожного движения предупреждает, что на пересечении Океанского проспекта и улицы Фонтанной вышел из строя светофор. Из-за отсутствия регулирования движения дорожные заторы в центре города ещё более плотные, чем обычно, затор собирается даже по улице Светланской в сторону площади Борцов Революции.
Серьёзный затор наблюдается на спуске по улице Луговой к одноимённой площади. Очевидцы предупреждают о ДТП на пересечении с улицей Карской, а также перекрытом проезде на улицу Горную. Ещё одна авария блокирует проезд по магистрали улицы Фадеева в районе проезда на улицу Воропаева.
Другое ДТП мешает выезду к остановке «Молодёжная» в районе ТОВВМУ, несколько мелких аварий тормозят подъём по улице Адмирала Юмашева к улице Нейбута. На улицах Снеговой и Карьерной дорожному движению по-прежнему препятствуют разрытые тепловиками и Водоканалом дороги, в районе площади Окатовой и кольцевого перекрёстка на Запорожской проблем водителям добавляет перекрытие сквозного проезда по улице Вязовой, там ремонтируют теплотрассу. Перекрытие тепловиками сквозного проезда по улице Енисейской превратило в зону сложных заторов в пиковые часы улицы Русскую и Кирова.
Традиционно затруднён выезд из города, в том числе незначительными авариями. Затруднения движения наблюдаются в том числе на улице Маковского в районе Океанской, а также в районе развязки перед низководным мостом.