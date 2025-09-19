Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

2,5 тысячи полицейских обеспечат правопорядок во время концерта Backstreet Boys

В Алматы к обеспечению правопорядка во время концерта группы Backstreet Boys привлекут порядка 2,5 тысячи сотрудников полиции, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: ДП Алматы

Наряды будут задействованы для профилактики правонарушений и регулирования транспортных потоков.

Ожидается большое количество фанатов, в связи с чем предусмотрено усиление нарядов комплексных сил полиции. Особое внимание будет уделено охране общественного порядка, профилактике правонарушений и регулированию транспортных потоков.

сообщили в пресс-службе ДП Алматы

В целях недопущения заторов и обеспечения свободного проезда спецтранспорта возможно частичное ограничение движения автотранспорта в квадрате проспекта Абая — улиц Байтурсынова, Муканова и Сатпаева.

Департамент полиции города призывает горожан учитывать эту информацию при планировании маршрутов, соблюдать общественный порядок и следовать указаниям сотрудников полиции.

Также сообщалось, что приезд артистов обойдется организаторам в сумму от 1 до 3 млн долларов. Цена билетов составляла от 40 до 160 тысяч тенге, отдельный сектор продавался за 200 тысяч.