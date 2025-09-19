2,5 тысячи полицейских обеспечат правопорядок во время концерта Backstreet Boys

Наряды будут задействованы для профилактики правонарушений и регулирования транспортных потоков.
Ожидается большое количество фанатов, в связи с чем предусмотрено усиление нарядов комплексных сил полиции. Особое внимание будет уделено охране общественного порядка, профилактике правонарушений и регулированию транспортных потоков.
В целях недопущения заторов и обеспечения свободного проезда спецтранспорта возможно частичное ограничение движения автотранспорта в квадрате проспекта Абая — улиц Байтурсынова, Муканова и Сатпаева.
Департамент полиции города призывает горожан учитывать эту информацию при планировании маршрутов, соблюдать общественный порядок и следовать указаниям сотрудников полиции.
Также сообщалось, что приезд артистов обойдется организаторам в сумму от 1 до 3 млн долларов. Цена билетов составляла от 40 до 160 тысяч тенге, отдельный сектор продавался за 200 тысяч.