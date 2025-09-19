Лукашенко остался недоволен благоустройством Жировичей: «Делалось на скорую руку и по-военному»

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал благоустройство в Жировичах, где он хочет видеть идеальную деревню, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
«Комсомолка» сообщала, что белорусский президент 19 сентября посещает Жировичский монастырь, как и обещал митрополиту Вениамину.
И во время рабочей командировки глава государства обратил внимание местных чиновников и других ответственных лиц на недостатки благоустройства в агрогородке. Лукашенко раскритиковал ход ремонта, заметив, что кое-что было сделано наспех.
— Некоторые элементы, окружающие эту обитель, свидетельствуют о том, что кое-что делалось на скорую руку и по-военному, — указал глава Беларуси.
При этом Лукашенко подчеркнул, что агрогородок Жировичи должен стать идеальным православным центром Беларуси.
— Деревня должна быть идеальная. До сарая. Это — жемчужина. Сюда люди пойдут. Молодежь будем воспитывать, — уверен лидер республики.
Напомним, еще в 2021-м при очередном визите в Жировичский монастырь белорусский президент поручал в течение четырех лет завершить благоустройство не только монастыря и его территории, но и самого агрогородка. Тогда Лукашенко сказал, что Жировичи необходимо привести в идеальное состояние.
— Это должна быть жемчужина. Я вам обещаю, что деньги мы полностью под потребности выделим. Но по-хозяйски, — пообещал тогда глава страны.
