Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко остался недоволен благоустройством Жировичей: «Делалось на скорую руку и по-военному»

Лукашенко раскритиковал порядок в Жировичах, сказав сделать идеальную деревню.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал благоустройство в Жировичах, где он хочет видеть идеальную деревню, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

«Комсомолка» сообщала, что белорусский президент 19 сентября посещает Жировичский монастырь, как и обещал митрополиту Вениамину.

И во время рабочей командировки глава государства обратил внимание местных чиновников и других ответственных лиц на недостатки благоустройства в агрогородке. Лукашенко раскритиковал ход ремонта, заметив, что кое-что было сделано наспех.

— Некоторые элементы, окружающие эту обитель, свидетельствуют о том, что кое-что делалось на скорую руку и по-военному, — указал глава Беларуси.

При этом Лукашенко подчеркнул, что агрогородок Жировичи должен стать идеальным православным центром Беларуси.

— Деревня должна быть идеальная. До сарая. Это — жемчужина. Сюда люди пойдут. Молодежь будем воспитывать, — уверен лидер республики.

Напомним, еще в 2021-м при очередном визите в Жировичский монастырь белорусский президент поручал в течение четырех лет завершить благоустройство не только монастыря и его территории, но и самого агрогородка. Тогда Лукашенко сказал, что Жировичи необходимо привести в идеальное состояние.

— Это должна быть жемчужина. Я вам обещаю, что деньги мы полностью под потребности выделим. Но по-хозяйски, — пообещал тогда глава страны.

Накануне также белорусский президент сказал не раскручивать языковую проблему: «Быть беде».

А еще Александр Лукашенко высказался о привлечении трудовых мигрантов в Беларусь: «Откуда угодно берите, хоть с Америки».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше