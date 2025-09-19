Лукашенко остался недоволен благоустройством Жировичей: «Делалось на скорую руку и по-военному»

Напомним, еще в 2021-м при очередном визите в Жировичский монастырь белорусский президент поручал в течение четырех лет завершить благоустройство не только монастыря и его территории, но и самого агрогородка. Тогда Лукашенко сказал, что Жировичи необходимо привести в идеальное состояние.