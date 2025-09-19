Игорь Кобзев официально вступил в должность губернатора Иркутской области

— Так началась моя иркутская история. Не скажу, что было легко, но всегда у меня было искреннее стремление сделать как можно больше для укрепления и развития региона. Моя команда — жители Иркутской области. Команда, у которой я каждый день учился и на которую опирался. Команда, с которой многое получилось, потому что нас объединяет любовь к Приангарью. Уверен, вместе мы достойно пройдем через любые трудности, станем еще сильнее и обязательно реализуем наши планы. Власть — это не привилегия, а ответственность. Власть избирают люди, и она должна не просто работать, она должна служить своему народу. Служу Иркутской области! Служу России! — сказал губернатор, обращаясь к присутствующим.