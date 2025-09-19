Игорь Кобзев официально вступил в должность губернатора Иркутской области

Игорь Кобзев официально стал губернатором Иркутской области на церемонии, которая прошла 19 сентября 2025 года во время 27-й сессии местного Законодательного Собрания. На это событие пришли сенаторы, депутаты Госдумы, члены регионального правительства и парламента, представители федеральных ведомств, мэры, а также почетные граждане, общественники, участники СВО и семьи героев.
Напомним, жители региона выбрали Игоря Кобзева на пост губернатора уже во второй раз. Во время принесения присяги он пообещал честно выполнять свои обязанности, защищать интересы людей, уважать их права и соблюдать Конституцию России и Устав области.
Полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев прислал поздравление, в котором отметил, что результаты выборов показывают доверие людей к работе главы региона. Он выразил уверенность, что это доверие вдохновит губернатора на продуктивную работу для развития региона и страны.
Игорь Кобзев рассказал, что шесть лет назад Владимир Путин поручил ему возглавить Иркутскую область. Он поблагодарил президента за постоянную поддержку в решении ключевых вопросов, благодаря которой удалось восстановить Тулун после наводнения, начать очистку Усолья-Сибирского и Байкальска, открыть Суворовское училище и включить Байкал в федеральную программу развития туризма.
— Так началась моя иркутская история. Не скажу, что было легко, но всегда у меня было искреннее стремление сделать как можно больше для укрепления и развития региона. Моя команда — жители Иркутской области. Команда, у которой я каждый день учился и на которую опирался. Команда, с которой многое получилось, потому что нас объединяет любовь к Приангарью. Уверен, вместе мы достойно пройдем через любые трудности, станем еще сильнее и обязательно реализуем наши планы. Власть — это не привилегия, а ответственность. Власть избирают люди, и она должна не просто работать, она должна служить своему народу. Служу Иркутской области! Служу России! — сказал губернатор, обращаясь к присутствующим.
Также он добавил, что для него, как и для многих других, примером служат ветераны, первостроители БАМа и участники специальной военной операции. Кобзев подчеркнул, что открыт для конструктивного сотрудничества и не боится справедливой критики, пообещав делать все возможное для динамичного развития региона.
