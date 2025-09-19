40 улиц и 16 общественных пространств благоустроят в Алматы до 2027 года

Как рассказали в ведомстве, в 2025 году отремонтировали 10 улиц и обустроили пять общественных зон, включая территорию озера Сайран. Сейчас продолжаются работы на набережных рек Есентай, Большая Алматинка и Каргалы и капитальный ремонт БАК имени Кунаева.