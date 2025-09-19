Ричмонд
40 улиц и 16 общественных пространств благоустроят в Алматы до 2027 года

Специалисты Центра урбанистики города Алматы сообщили о планах на следующие годы. Kursiv LifeStyle рассказывает, какие улицы и новые общественные пространства благоустроят в городе.

Источник: Курсив

Как рассказали в ведомстве, в 2025 году отремонтировали 10 улиц и обустроили пять общественных зон, включая территорию озера Сайран. Сейчас продолжаются работы на набережных рек Есентай, Большая Алматинка и Каргалы и капитальный ремонт БАК имени Кунаева.

До 2027 года в Алматы планируют благоустроить 40 улиц общей протяженностью 122 км. В 2025 году работы охватили 10 улиц (12,3 км). В 2026-м отремонтируют 13 улиц (63,3 км), а в 2027-м — 17 улиц (46,4 км). Разбивка по годам выглядит так:

Ремонт улиц в 2026 году

  • пр. Райымбек батыра (от пр. Сейфуллина до ул. Алтын-Орда)
  • ул. Сатпаева (от ул. Луганского до ул. Тлендиева)
  • ул. Розыбакиева (от ул. Толе би до пр. Аль-Фараби)
  • ул. Жандосова (от ул. Саина до ул. Байзакова)
  • ул. Жарокова (от пр. Аль-Фараби до ул. Толе би)
  • ул. Тимирязева (от пр. Сейфуллина до ул. Жандосова)
  • пр. Сейфуллина (от ул. Алдара Косе до ул. Толе би)
  • ул. Ауэзова (от ул. Гоголя до пл. Атакент)
  • пр. Назарбаева (от ул. Кажымукана до ул. Толе би)
  • ул. Байтурсынова (от ул. Макатаева до ул. Сатпаева)
  • бульвар Бухар-жырау (от ул. Жарокова до ул. Байтурсынова)
  • ул. Достык (от ул. Казыбек би до пр. Абая, от пр. Аль-Фараби до ул. Омарова)
  • ул. Карасай батыра (от ул. Масанчи до ул. Наурызбай батыра).

Ремонт улиц в 2027 году

  • ул. Б. Момышулы (от ул. Шаляпина до ул. Монке Би)
  • пр. Абая (от ул. Мамыр до ул. Саина)
  • ул. Шевченко (от ул. Кармысова до ул. Розыбакиева)
  • ул. Макатаева (от ул. Муканова до ЦПКиО)
  • ул. Сатпаева (от ул. Жандосова до ул. Щепеткова)
  • пр. Алатау (от пр. Абая до пр. Райымбек батыра)
  • ул. Тулебаева (от ул. Макатаева до пр. Абая)
  • ул. Гагарина (от ул. Жандосова до ул. Толе би)
  • пр. Назарбаева (от ул. Толе би до пр. Райымбек батыра)
  • пр. Сейфуллина (от ул. Толе би до пр. Райымбек батыра)
  • ул. Ак Кайнар (от ул. Саина до ул. Вдоль БАК)
  • ул. Толе би (от ул. Утеген Батыра до ул. Тлендиева)
  • ул. Сулейменова (от ул. Жандосова до ул. Рыскулбекова)
  • ул. Мустафина (от ул. Саина до ул. Рыскулбекова)
  • ул. Байзакова (от ул. Тимирязева до ул. Сатпаева)
  • ул. Навои (от пр. Аль-Фараби до ул. Торайгырова)
  • ул. Байсеитовой (от пр. Абая до ул. Жамбыла).

Как заявили в Центре урбанистики, помимо ремонта улиц, большое внимание будет уделено и общественным пространствам. Например, в 2026 году планируется обновить площадь перед Уйгурским театром музыкальной комедии.

По проекту территорию между аллеей, парком и театром объединят в одно пространство, установят фонтан для создания комфортного микроклимата и озеленят с помощью кустарников и крупных деревьев. Судя по рендерам, фасад здания тоже ждет небольшое обновление.

В роще Баума по проекту благоустройства планируют установить новые скамейки, урны, освещение, а также детские и воркаут-площадки.