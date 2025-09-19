40 улиц и 16 общественных пространств благоустроят в Алматы до 2027 года

Как рассказали в ведомстве, в 2025 году отремонтировали 10 улиц и обустроили пять общественных зон, включая территорию озера Сайран. Сейчас продолжаются работы на набережных рек Есентай, Большая Алматинка и Каргалы и капитальный ремонт БАК имени Кунаева.
До 2027 года в Алматы планируют благоустроить 40 улиц общей протяженностью 122 км. В 2025 году работы охватили 10 улиц (12,3 км). В 2026-м отремонтируют 13 улиц (63,3 км), а в 2027-м — 17 улиц (46,4 км). Разбивка по годам выглядит так:
Ремонт улиц в 2026 году
- пр. Райымбек батыра (от пр. Сейфуллина до ул. Алтын-Орда)
- ул. Сатпаева (от ул. Луганского до ул. Тлендиева)
- ул. Розыбакиева (от ул. Толе би до пр. Аль-Фараби)
- ул. Жандосова (от ул. Саина до ул. Байзакова)
- ул. Жарокова (от пр. Аль-Фараби до ул. Толе би)
- ул. Тимирязева (от пр. Сейфуллина до ул. Жандосова)
- пр. Сейфуллина (от ул. Алдара Косе до ул. Толе би)
- ул. Ауэзова (от ул. Гоголя до пл. Атакент)
- пр. Назарбаева (от ул. Кажымукана до ул. Толе би)
- ул. Байтурсынова (от ул. Макатаева до ул. Сатпаева)
- бульвар Бухар-жырау (от ул. Жарокова до ул. Байтурсынова)
- ул. Достык (от ул. Казыбек би до пр. Абая, от пр. Аль-Фараби до ул. Омарова)
- ул. Карасай батыра (от ул. Масанчи до ул. Наурызбай батыра).
Ремонт улиц в 2027 году
- ул. Б. Момышулы (от ул. Шаляпина до ул. Монке Би)
- пр. Абая (от ул. Мамыр до ул. Саина)
- ул. Шевченко (от ул. Кармысова до ул. Розыбакиева)
- ул. Макатаева (от ул. Муканова до ЦПКиО)
- ул. Сатпаева (от ул. Жандосова до ул. Щепеткова)
- пр. Алатау (от пр. Абая до пр. Райымбек батыра)
- ул. Тулебаева (от ул. Макатаева до пр. Абая)
- ул. Гагарина (от ул. Жандосова до ул. Толе би)
- пр. Назарбаева (от ул. Толе би до пр. Райымбек батыра)
- пр. Сейфуллина (от ул. Толе би до пр. Райымбек батыра)
- ул. Ак Кайнар (от ул. Саина до ул. Вдоль БАК)
- ул. Толе би (от ул. Утеген Батыра до ул. Тлендиева)
- ул. Сулейменова (от ул. Жандосова до ул. Рыскулбекова)
- ул. Мустафина (от ул. Саина до ул. Рыскулбекова)
- ул. Байзакова (от ул. Тимирязева до ул. Сатпаева)
- ул. Навои (от пр. Аль-Фараби до ул. Торайгырова)
- ул. Байсеитовой (от пр. Абая до ул. Жамбыла).
Как заявили в Центре урбанистики, помимо ремонта улиц, большое внимание будет уделено и общественным пространствам. Например, в 2026 году планируется обновить площадь перед Уйгурским театром музыкальной комедии.
По проекту территорию между аллеей, парком и театром объединят в одно пространство, установят фонтан для создания комфортного микроклимата и озеленят с помощью кустарников и крупных деревьев. Судя по рендерам, фасад здания тоже ждет небольшое обновление.
В роще Баума по проекту благоустройства планируют установить новые скамейки, урны, освещение, а также детские и воркаут-площадки.