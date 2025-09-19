В красноярском лицее детей отправили учиться в спортзал

Издание «Проспект Мира» со ссылкой на Управление образования пишет, что детей пересадили в спортзал в лицее № 28 из-за того, что прошедшие 1 сентября ливни привели к повреждению кровли школы. Пострадали кабинеты, в которых дети учились.