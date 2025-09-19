Ричмонд
В красноярском лицее детей отправили учиться в спортзал

Прошедший ливень привел к проблемам с кровлей школы.

Источник: www_aif_ru

В Красноярске ученики школы вынуждены учиться в спортзале. Об этом сообщили в краевом Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, в соцсетях появилось видео, на котором ученики сидят за партами в спортзале в одном из лицеев Красноярска. Роспотребнадзор проводит проверку.

Издание «Проспект Мира» со ссылкой на Управление образования пишет, что детей пересадили в спортзал в лицее № 28 из-за того, что прошедшие 1 сентября ливни привели к повреждению кровли школы. Пострадали кабинеты, в которых дети учились.

Чтобы разместить классы, задействованы все свободные площади школы.

«На данный момент найдена финансовая возможность капитально отремонтировать кровлю, это позволит решить проблему и создать безопасные и комфортные условия для всех — и для детей, и для педагогов», — отметили в управлении.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, будут ли переводить красноярских школьников на удаленку из-за ОРВИ.