В Волгограде 20 сентября на час перекроют Университетский проспект

— В связи с обращением собственника рекламной конструкции типа «Арка», расположенной над проезжей частью пр. Университетского напротив здания № 51а, на время её демонтажа ограничивается движение через данный проспект в границах улиц Ухтомского и Тормосиновской, — сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.