В Волгограде 20 сентября на час перекроют Университетский проспект

— В связи с обращением собственника рекламной конструкции типа «Арка», расположенной над проезжей частью пр. Университетского напротив здания № 51а, на время её демонтажа ограничивается движение через данный проспект в границах улиц Ухтомского и Тормосиновской, — сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.
Временная схема движения будет действовать с 5:00 до 6:00.
Отметим, по информации властей объезд будет возможен по улицам: Тормосиновской, Алексеевской, Панфиловской, Краснопресненской, Ухтомского, 35-й Гвардейской и Электролесовской.