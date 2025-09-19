Ричмонд
В Волгограде 20 сентября на час перекроют Университетский проспект

20 сентября в Советском районе Волгограда частично перекроют автомобильное сообщение по 2-й Продольной. Схема движения по одной из главных транспортных артерий города будет изменена из-за демонтажа арочной рекламной конструкции.

— В связи с обращением собственника рекламной конструкции типа «Арка», расположенной над проезжей частью пр. Университетского напротив здания № 51а, на время её демонтажа ограничивается движение через данный проспект в границах улиц Ухтомского и Тормосиновской, — сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.

Временная схема движения будет действовать с 5:00 до 6:00.

Отметим, по информации властей объезд будет возможен по улицам: Тормосиновской, Алексеевской, Панфиловской, Краснопресненской, Ухтомского, 35-й Гвардейской и Электролесовской.