Техническая неисправность самолета в Иркутске стала поводом для проверки

Следователи в Иркутске выясняют детали происшествия с самолётом, который готовился к вылету в Бодайбо. 14 сентября лайнер, находившийся на взлётной полосе аэропорта Иркутска, запросил возврат на стоянку из-за технической неисправности. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.