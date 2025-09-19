Ричмонд
Техническая неисправность самолета в Иркутске стала поводом для проверки

Следователи в Иркутске выясняют детали инцидента с самолетом, который готовился к вылету в Бодайбо.

Источник: Аргументы и факты

Следователи в Иркутске выясняют детали происшествия с самолётом, который готовился к вылету в Бодайбо. 14 сентября лайнер, находившийся на взлётной полосе аэропорта Иркутска, запросил возврат на стоянку из-за технической неисправности. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

«Борт благополучно осуществил возврат на место стоянки, пострадавших нет», — сказали в транспортном следственном комитете.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте инициировало проверку в связи с возможным нарушением правил безопасности воздушного транспорта по статье 263 УК РФ.