Лечение нижегородцев с гепатитом С усовершенствовали

Теперь большинство из них имеют возможность получать медикаментозное лечение и проходить регулярные обследования в поликлиниках по месту проживания или районных больницах. Ранее специализированная помощь нижегородцам с этим заболеванием была доступна только в Областном гепатологическом центре, расположенном на базе Инфекционной клинической больницы № 2 в Нижнем Новгороде.
Как заявили в региональном министерстве здравоохранения, с этого года борьба с гепатитом С стала отдельным направлением в национальном проекте «Продолжительная и активная жизнь». Расширение доступа к лечению положительно сказывается не только на здоровье конкретных пациентов, но и на эпидемиологической ситуации в регионе в целом.
По словам главного внештатного специалиста-инфекциониста областного Минздрава Елены Тихомоловой, более 16 тысяч жителей Нижегородской области находятся на диспансерном учете по гепатиту С. Еще несколько лет назад казалось сложным изменить эту статистику, в том числе из-за длительности лечения, составлявшей 6−12 месяцев. Теперь же пациенты с неосложненными формами гепатита С могут проходить лечение под наблюдением участковых инфекционистов и терапевтов, а для пациентов с нарушениями функции печени созданы опорные дневные стационары в разных муниципалитетах. Кроме того, продолжительность лечения сократилась до 8−12 недель.
Благодаря федеральному финансированию регион получил возможность значительно увеличить квоты на бесплатные лекарства для пациентов с гепатитом С. Стоимость лечения одного пациента составляет от 250 до 360 тысяч рублей. Закупка оригинальных препаратов, как зарубежных, так и отечественных, позволит лечить от 1,5 до 2 тысяч пациентов ежегодно, достигая излечения у 98% больных. Цель, поставленная национальным проектом, — свести заболеваемость к минимуму к 2030 году.