Лечение нижегородцев с гепатитом С усовершенствовали

По словам главного внештатного специалиста-инфекциониста областного Минздрава Елены Тихомоловой, более 16 тысяч жителей Нижегородской области находятся на диспансерном учете по гепатиту С. Еще несколько лет назад казалось сложным изменить эту статистику, в том числе из-за длительности лечения, составлявшей 6−12 месяцев. Теперь же пациенты с неосложненными формами гепатита С могут проходить лечение под наблюдением участковых инфекционистов и терапевтов, а для пациентов с нарушениями функции печени созданы опорные дневные стационары в разных муниципалитетах. Кроме того, продолжительность лечения сократилась до 8−12 недель.