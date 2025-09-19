Мэрия Красноярска опубликовала список мест, где пройдет субботник

На большую городскую уборку приглашаются все желающие. Приходить можно коллективами, семьями, с друзьями или в одиночку. Помощь добровольцев требуется для приведения в порядок территорий, которые по каким-либо причинам невозможно включить в план регулярной уборки. В основном это берега рек, зелёные зоны, неразграниченные территории.
В Кировском районе убираться будут в сквере имени Гриболевых на ул. Шёлковая, 3−7. В микрорайоне уже сложился коллектив студентов, которые всегда помогают приводить эту территорию в порядок. В этот раз к ним обещали присоединиться участники и ветераны СВО, а также воины-интернационалисты. Для настроения обещают особую музыку. Начало в 09:00.
В Свердловском районе во время субботника решено очистить берег Енисея. В этот раз добровольцы будут приводить в порядок прибрежную территорию от Южного берега до Коммунального моста. Организаторы приготовили пирожки с чаем, ну и, конечно, инвентарь.
В Октябрьском районе точка сбора на субботник — ул. Пастеровская, 25б. Там живёт ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Степан Антонович Грандовский. Уборка пройдёт под фронтовые песни военных лет и современные патриотические композиции.
В Советском районе зовут убрать Преолес в мкр. Преображенский. Эта территория вошла в план благоустройства на следующий год в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». А пока идет проектирование, в популярном месте для прогулок нужно поддерживать чистоту. Субботники и санитарные пятницы там проводят регулярно. Патриотическую музыку тоже уже подготовили. Также в самом большом районе города организованные уборки будут проходить по адресам: П. Подзолкова, 28, Армейская, 11, Никитина, 8а, П. Ломако, 8, Металлургов, 22, Джамбульская, 12/2, Молокова, 66, М. Залки, 20, пр. Связистов, 30, а также на острове Татышев.
В Ленинском районе будут убирать территорию от ул. Аральская до ул. Учумская. За инвентарем можно приходить с 09:00 к ул. Аральская, 4−6. Сама уборка начнётся в 10:00. Также будет работать полевая кухня — угощение горячим чаем и вкусной кашей обеспечены.
В Железнодорожном районе убраться зовут на набережной реки Бугач и на бульваре Менжинского. На набережной традиционно выйдут на субботник активные жители и спортсмены регбийного клуба «Красный Яр». А на Менжинского участие в большой уборке примут ученики лицея № 7 и гимназии № 8 вместе с участниками СВО.
Вся сведения о местах, где можно присоединиться к уборке, размещена в социальных сетях районных администраций. Там же будут выкладывать оперативную информацию о ходе субботника для тех, кто захочет присоединиться к уборке.
Осенние субботники в Красноярске проводятся ежегодно с 2009 года. Они помогают городу оставаться опрятным весной, после схода снега, когда неубранный заранее мусор сложно убрать из мёрзлого грунта.