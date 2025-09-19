Мэрия Красноярска опубликовала список мест, где пройдет субботник

В Советском районе зовут убрать Преолес в мкр. Преображенский. Эта территория вошла в план благоустройства на следующий год в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». А пока идет проектирование, в популярном месте для прогулок нужно поддерживать чистоту. Субботники и санитарные пятницы там проводят регулярно. Патриотическую музыку тоже уже подготовили. Также в самом большом районе города организованные уборки будут проходить по адресам: П. Подзолкова, 28, Армейская, 11, Никитина, 8а, П. Ломако, 8, Металлургов, 22, Джамбульская, 12/2, Молокова, 66, М. Залки, 20, пр. Связистов, 30, а также на острове Татышев.