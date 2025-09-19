Шнобелевскую премию присудили за изучение «зебрового» камуфляжа для коров

Ученые опубликовали в октябре 2019 года исследование, в рамках которого они изучили влияние «зебрового» камуфляжа на поведение слепней и других кровососущих насекомых рядом с коровами. За несколько лет до этого британские ученые обнаружили, что полоски зебр мешают насекомым определять расстояние до «зоны посадки» на теле их потенциальных жертв, что натолкнуло ученых на мысль проверить, как нанесение полосок на тело коров повлияет на частоту приземлений мух на их шкуру.