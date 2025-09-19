В подмосковном Воскресенске пройдет легкоатлетический пробег

Легкоатлетический пробег «Воскресенская верста» пройдет в городе Воскресенске Московской области 27 сентября. Организация спортивных мероприятий — одна из задач госпрограммы «Спорт России», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Принять участие могут не только профессиональные спортсмены, но и любители. Они пробегут дистанцию в одну версту — 1066,8 метра по парку усадьбы Кривякино. Забег стартует в 11:20. Подробнее о том, как зарегистрироваться на мероприятие, можно узнать на официальном сайте городского округа Воскресенск.
Помимо этого, в парке будет работать ярмарка изделий ручной работы и товаров от фермеров Подмосковья, фотозона и фотовыставка. Также все желающие смогут принять участие в творческих мастер-классах и различных играх.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.